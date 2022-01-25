Fransa’da gündem Burak Yılmaz

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'da gündem oldu. Geçtiğimiz hafta sonu takımının Brest'e kaybettiği maçta oyundan alınan Yılmaz, Türkçe küfürler ederek bu karara tepki göstermişti. Fransız taraftarların yoğun tepki gösterdiği Burak'a, Lille Teknik Direktörü Gourvennec sahip çıktı. Gouvennec, "Burak'ın yaşadığı şey bir hayal kırıklığı. Kendisi çok karakterli biri. Bir noktada onu neredeyse ortadan kaldırıyorduk ama ona güvendik. O, kariyeri boyunca böyleydi. Bu meseleyi konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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