Manisa Futbol’da Dever Orgill şoku

SPOR Toto Birinci Lig'de Denizlispor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle çıkışa geçen ve gözünü Play-Off hattına diken Manisa Futbol Kulübü'nde, Dever Orgill depremi yaşanıyor. Bu sezon sakatlıklardan dolayı takıma bir türlü verim veremeyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, Gençlerbirliği maçı öncesi ilk antrenmanda adalesinden sakatlandı. Oyuncunun ikinci devrede 8 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı. İdmanı yarım bırakan Jamaikalı golcünün çekilen MR'ından kötü haber geldi. Dever Orgill'in en az 2 ay yeşil sahalardan uzak olacağı öğrenildi. Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan yeni transfer Ognjen Ozegovic'in lisansı da bu hafta çıkacak.

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