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Haberler Spor TFF 2. Lig’de tüm maçlar ertelendi

TFF 2. Lig’de tüm maçlar ertelendi

25.1.2022

TFF 2. Lig’de tüm maçlar ertelendi
TFF 2. Lig'de yarın oynanacak 22. hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. 22'nci hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek" denildi.