Filede zirve ateşi

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden iki İzmir ekibi, adım adım hedeflerine doğru gidiyor. Ligde 16. hafta geride kalırken, ilk 4 sırada yer alan takımların şampiyonluk, sonraki 4 sıranın ise Play- Off yarışı verdiği ligde oynadığı son 4 maçı kazanarak 4'te 4 yapan Arkas Spor, dördüncü sırada yer alarak zirve mücadelesi veriyor.

Ligde son 5 karşılaşmada rakiplerine geçit vermeyen Altekma ise yedinci sırada yer alarak Play-Off hattının içinde kaldı. 2001 yılında kurulan Arkas Spor kısa sürede büyük başarılara imza etti. İzmir ekibi, 2009 ve 2011'de Kupa Voley'de, 2006, 2007, 2013, 2015'te Efeler Ligi'nde, 2009'da Avrupa Erkekler Challenge Kupası'nda şampiyon olmayı başardı. Arkas Spor bir kez daha şampiyon olmak için kolları sıvadı.

ALTEKMA KOPTU GELİYOR

Geçen sezonu 8. sırada bitiren Altekma ise geride kalan 5 maçta çok önemli galibiyetlere imza attı. İzmir'in voleyboldaki bir başka güçlü temsilcisi Altekma hedef büyüterek Avrupa'da da boy göstermek istiyor.