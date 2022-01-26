Kar futbolu da vurdu

YOĞUN kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alırken, bundan futbol müsabakaları da etkilendi. Hafta sonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig VE TFF 3. Lig'de birçok müsabaka kar engeline takılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), söz konusu liglerdeki toplam 13 mücadeleyi olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelemişti.

2. LİG'E ERTELEME

TFF 2. Lig'de bugün oynanması gereken 22. hafta maçları da elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta hafta içinde oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 22. hafta müsabakalarının oynanacağı tarih federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek" denildi