Sistem kuruyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bir sistem kurmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını ifade ederek, "Benden sonra gelecek isim rahat bir çalışma ortamı yakalayacak" dedi. Deneyimli hoca, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yardımcısı Kenan Koçak'la yaptığı çalışmalar ve Türk futbolunun geleceğine yönelik atılacak adımlara ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

"DEVAMLILIĞI SAĞMLAMAK ZORUNDAYIZ"

Kuntz, "Tabi ki Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ancak bizim öncelikli hedefimiz turnuvaya katılmaktan ziyade Türk Futboluna bir sistem oturtmak. Oyuncusuyla, takımıyla, antrenörüyle bir sistem kurup benden sonra da bunun işlemisini sağlamak. Devamlılığı sağlamak zorundayız" dedi. Portekiz maçına da değinen Kuntz, "Portekiz ile ilgili analizlerimize başladık. Kısa zamanda toplanıp antrenmanlarda nelerin üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor, rakip özelliklerine göre neler yapmamız gerekiyor, bunları değerlendireceğiz" dedi.

Stefan Kuntz, Burak Yılmaz için şu ifadeleri kullandı: "Takımınızda Burak gibi oyuncular varsa, onların yeteneklerinden yararlanmak istersiniz. Burak olmazsa, onun olmadığı bir ortamda da sistemimizi, oyun planımızı adapte edecek bir şeyler geliştirmemiz lazım."

"FUTBOLU BİLİYOR"

HAMİT Altıntop ve Kenan Koçak gibi isimlerle çalışmanın işini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kuntz, "Hamit'e Alman derseniz bunu nasıl karşılar bilmiyorum. Şaka bir yana kendisinin Almanya geçmişinin olmasından ziyade deneyimli bir futbolculuk geçmişinin olması önem taşıyor. Almanya'da, İspanya'da bulundu ve Galatasaray'da oynadı. Deneyimli futbolculuk geçmişinden dolayı yöneticilik işini layığıyla yapabiliyor çünkü futbolu biliyor. Kenan hoca konusunda ise, ben 'Ana dili Türkçe olan ve Almanca bilgisi yüksek olan, sahada oyunculara liderlik edecek bir kişi' istemiştim. Kenan hoca teknik direktörlük de yaptı" diye konuştu.

"UZMANLAŞMA ÖNEMLİ"

SÜPER Lig'de beğendiği teknik adamlar konusundaki soruları yanıtlayan Stefan Kuntz, "Hocalar arasında herhangi birini ayırt etmek istemiyorum. Nuri'yi Almanya'dan tanıyorum ve onu ayırıyorum. Tabii ki Beşiktaş'tan kaptanım olan Rıza'yı da unutamam. Ama ben sorunuzu başka yöne taşımak istiyorum. Almanya'da antrenörlükte uzmanlaşma denilen olay başladı. Belirli yaş aralıkları var ve hocalar, kendilerini rahat çalışacağını hissettiği yaş aralığında uzmanlaştıkları için çalışıyorlar. Kendi uzmanlaştıkları alanda çocuklara bildiklerini aktarıyorlar. Daha iyi antrenör daha iyi oyuncu demek. Bu anlattığımız sistemin yansımalarını Türkiye'de de görüyoruz. Dolayısıyla bunun faydası, burada da görülecektir" dedi