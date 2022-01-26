Trabzonspor tutulamıyor

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 15 haftadır liderliğini sürdürüyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordomavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı. Ligde 15 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 15 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Bu arada Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde mücadeleci kimliği ile ön plana çıkarken, birçok geri dönüşe de imza attı. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde yenik durumda olduğu 13 maçtan puan çıkardı. Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 8 maçta geriden gelerek puan kazanmayı başardı.

EDİN VİSCA TARİHE GEÇTİ

FIRTINA'NIN ara transferdeki en bomba hamlesi tartışmasız Edin Visca'ydı. 11 senelik Başakşehir kariyerinin ardından Trabzonspor'a imza atan Bosnalı yıldız, müthiş bir siftah yaptı. Taylan'ın hatasında araya girip, ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla kaleci Fatih'i avlayan 32 yaşındaki yıldız, Trabzonspor'u zafere taşımakla kalmadı, Türk futbol tarihine de adını yazdırdı. Visca, Süper Lig'de oynadığı dönemde, çıktığı 366 maçta 100 gole ulaştı. Bu periyotta asist sayısı da 101 olan Bosnalı futbolcu, hem gol hem de asistte '100' barajını aştı ve Fenerbahçe 'nin efsanelerinden Alex de Souza'nın ardından bunu başaran ilk futbolcu oldu.