Arkas’ta Burutay sesleri

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. sırada yer alan Arkas Spor'un bir basamak altındaki Galatasaray'dan ayrılan eski oyuncusu Burutay Subaşı'nı gündemine aldığı öğrenildi. Efe Mandıracı'nın çapraz bağ ameliyatı olmasının ardından arayışa geçen mavi-beyazlılar, tecrübeli oyuncu Burutay'a kanca attı. İzmir ekibinin 2006-2013 yılları arasında mavi-beyazlı formayı giyen milli smaçörle bir görüşme yaptığı, şartlarda anlaşma sağlanması halinde Burutay'ın yuvaya döneceği ifade edildi. 31 yaşındaki voleybolcu manşet, smaç, servis atma ve blok kategorilerinde ödüller alırken, 5 kez de MVP (En Değerli Oyuncu) seçildi. Arkas Spor'da 1 lig, 2 kupa, 1 de CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşayan Burutay, Halkbank'ta 4 lig, 3 kupa, 2 Şampiyonlar Kupası, Galatasaray'da da 1 kez Şampiyonlar Kupası kaldırdı.

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