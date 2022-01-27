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Haberler Spor Fethiye’de Maksut ve Cihad imzaladı

Fethiye’de Maksut ve Cihad imzaladı

27.1.2022

Fethiye’de Maksut ve Cihad imzaladı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olmayı hedefleyen Fethiyespor, ara transferde imza şov yapıyor. Lacivert-beyazlılar, Nevşehir Belediyespor forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Maksut Birben ve Edirnespor'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cihat Ateş'i renklerine kattı. Futbol kariyerine Pazarspor altyapısında başlayan Maksut, Pazarspor, Diyarbekirspor ve son olarak Nevşehir Belediyespor formalarını terletti. Genç oyuncu, Fethiyespor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndan deplasmanda 3-0 yenilerek elendiği Nevşehir maçında oynamıştı. Maksut, Nevşehir'de ligde 3, kupada 2 toplam 5 maçta 302 dakika şans bulmuştu.