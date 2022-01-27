Kuntz’dan dobra sözler

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A'dan Z'ye birçok konuda açıklamalarda bulundu. "İyi futbolcuların yetişmesi için de yapının doğru şekilde kurulması lazım" diyen Alman teknik adam Türk futbolcusunun Milli Takım'a yaklaşımı ile ilgili "Türkiye'de ülke için oynama arzusunu, diğer ülkelere daha yüksek görüyorum" dedi. Kuntz milli takıma gelişiyle alakalı, "Çok olumlu yansımalar oldu. Hem Alman medyasından hem de uluslararası medyadan çok ilgi vardı. Buraya gelip destek verdiler" diye konuştu.

Türkçe dersleri almasıyla ilgili de konuşan Alman çalıştırıcı, "Zor bir dil olduğunu söyleyebilirim. Mesela sona eklenen ekler var. 'Doktora gidiyorum, doktordayım, doktordan geliyorum' derken mantığı anlamaya çalışıyorum. Röportaj sırasında hapşıran Stefan Kuntz, bu durum karşısında Türkiye'de nasıl bir söylem olduğunu sordu. Röportajı Türkçe'ye tercüme eden A Milli Takım İletişim Direktör Yardımcısı Türker Tozar, Türkiye'de birisinin hapşırmasının ardından kendisine 'Çok yaşa' denildiğini ve buna karşılık da hapşıran kişinin 'Sen de gör' dediğini ifade etti. Bu diyaloğu öğrenen Stefan Kuntz, röportaja da sempatik kişiliğiyle renk kattı.