Manisa FK’da Okan rüzgarı

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattına göz dikerken, Okan Eken golleriyle siyahbeyazlılara halat veriyor. Geçen sezon Ankara Demirspor'dan transfer edilen ve 2. Lig'de 8 maçta 518 dakika forma giyip 5 gol atan 30 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon 1. Lig'de Dever Orgill'in sakatlığı sonrası fırsatı iyi değerlendirip formayı kaptı. Ligde 16 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Okan, 4 kritik gol kaydetti. 2-2 biten Boluspor maçında 2 gol atan Okan, 2-1'lik Kocaelispor zaferinde ve 3-1'lik Gençlerbirliği galibiyetinde birer gol attı, bu sezon kazanılan 7 puanda büyük pay sahibi oldu.

DEVER ORGİLL 6 HAFTA YOK

Manisa FK'da, Dever Orgill'in önceki gün çekilen MR'ının sonuçları kulüp tarafından açıklandı. Açıklamada, "Antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Orgill'in yapılan muayenesi ve MR tetkiki sonucunda sol arka bacak adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Orgill'in yaklaşık 4-6 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. ■ ÜMİT YÖNEY