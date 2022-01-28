Burutay 9 yıl sonra Arkas’ta

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Efe Mandıracı'nın çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla transfer arayışına geçen Arkas Spor, beklenen anlaşmayı sağladı. İzmir temsilcisi bir süredir gündeminde bulunan smaçör Burutay Subaşı'nın 9 yıl sonra yuvaya döndüğünü resmen açıkladı. İzmir ekibinde daha önce 2006-2013 arasında oynayan 31 yaşındaki Burutay, Arkas Spor'dan sonra Halkbank ve Galatasaray'da görev yapmıştı. 5 kez En Değerli Oyuncu seçilen tecrübeli oyuncu eski takımına dönmenin mutluluğunu yaşarken görev yaptığı her takımda göz kamaştıran başarılara imza attı. Burutay, daha önceki Arkas döneminde 1 lig, 1 CEV Challenge Kupası ve 2 kez de kupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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