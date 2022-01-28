Burutay 9 yıl sonra Arkas’ta

Arkas, G.Saray’dan ayrılan 31 yaşındaki eski yıldız oyuncusu ile anlaşma sağladı
28.1.2022
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AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Efe Mandıracı'nın çapraz bağlarından ameliyat olmasıyla transfer arayışına geçen Arkas Spor, beklenen anlaşmayı sağladı. İzmir temsilcisi bir süredir gündeminde bulunan smaçör Burutay Subaşı'nın 9 yıl sonra yuvaya döndüğünü resmen açıkladı. İzmir ekibinde daha önce 2006-2013 arasında oynayan 31 yaşındaki Burutay, Arkas Spor'dan sonra Halkbank ve Galatasaray'da görev yapmıştı. 5 kez En Değerli Oyuncu seçilen tecrübeli oyuncu eski takımına dönmenin mutluluğunu yaşarken görev yaptığı her takımda göz kamaştıran başarılara imza attı. Burutay, daha önceki Arkas döneminde 1 lig, 1 CEV Challenge Kupası ve 2 kez de kupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.