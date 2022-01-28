Fethiyespor’da Bakırcı umutlu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirvede yer alan ve şampiyon olmayı hedefleyen Fethiyespor, kalan 15 final haftasına odaklanırken başkan Esat Bakırcı iddialı konuştu: "O sene bu sene." Sezon başında değişime giden ve teknik direktörlüğe 'Şampiyon' lakaplı Selahaddin Dinçel'i getiren lacivert-beyazlılar rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Bakırcı, "Bu hafta İçel İY ile oynuyoruz. 12. güç taraftarlarımıza yine büyük iş düşecek. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Teknik heyete ve futbolculara güveniyoruz. Maratonun 2. devresini de zirvede bitireceğiz. 2018-2019 sezonunda küme düştüğümüz 2. Lig'e çıkacağız. Buna ilçe olarak, camia olarak inanıyoruz. Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve ilçe hedefe kenetlendik" dedi. ■ ÜMİT YÖNEY

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