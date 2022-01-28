Kaf-Kaf’a Güraçar garantisi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta düşme hattı sınırında olan Karşıyaka'da bu sezon Cüneyt Biçer ve Ahmet Taşyürek'ten sonra üçüncü teknik direktör olarak işbaşı yapan Erman Güraçar, camianın yüreğine su serpti. Ellerinde iyi ve yeterli bir kadro olduğunu belirten 47 yaşındaki genç teknik adam, "Takım başarısız değil, sadece gecikmiş bir başarı var. Puan tablosunda olduğu konum, kadro kalitesinin bulunması gereken yeri yansıtmıyor. Kısa sürede toparlanacağız. Gözümüzü üst sıralara çevireceğiz. Grupta üst grupla makas açılmış, puan farkı var ama hedefimiz üst sıralar ve Play-Off hattını yakalamak. Önümüzde daha çok maç var ve biz her puana talibiz" diye konuştu. Güraçar, mevcut kadrodan şimdiye kadar 11 futbolcu gönderip ara transferde 5 takviye yapan Karşıyaka'da yeni oyuncu alınmasının şart olmadığını belirtti.

KADROMUZ YETERLİ

ERMAN Güraçar, "Belki 1 veya en çok 2 takviye yapabiliriz. Kadromuz yeterli. Transferden çok artık takıma, takımın gerçek potansiyelini ortaya koymaya odaklanmalıyız" açıklamasını yaptı. Kaf-Kaf, Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavında yarın Mardin 1969 Spor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayacak.