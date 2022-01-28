Kocaman’dan Ali Koç çıkışı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman Ali Koç'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir TV kanalına konuk olan tecrübeli çalıştırıcı "Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrıma gidiyor insanın. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BEN BU DENKLEMDE YOKUM"

Kocaman, "Ali Koç, yeni sezonda sizinle devam etmek isterse, görüşünüz ne olur?" sorusuna, "Ben bu denklemin içinde yokum." cevabını verdi. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Alex'le yaşanan sıkıntılara değinen Kocaman, oyuncuyu sportif nedenlerle oynatmadığını belirtti. Kocaman, "Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu bir çete tarafından organize edilip benimle ilgili yine algı yapılacak. Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bu nasıl olacak?" dedi.