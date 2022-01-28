  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’dan müthiş yükseliş

Manisa FK’dan müthiş yükseliş

28.1.2022

Manisa FK’dan müthiş yükseliş

SPOR Toto 1. Lig'de Denizlispor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle gözünü Play-Off hattına diken Manisa FK, teknik direktör Turgay Altay yönetiminde yükseliş devrine geçti. Altay, 9. haftada 9 puanla 15. sırada aldığı siyah-beyazlı kulübü, 28 puanla 9. sıraya taşıdı. Manisa FK, Altay yönetiminde çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 9 haftada 11 gol atıp, 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, sonraki 13 maçta 14 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü. 6 basamak birden sıçrayan Manisa temsilcisinin, Play-Off hattıyla arasında 8 puanlık fark bulunuyor.

MARVİN GAKPA RÜZGARI
Manisa FK'da, son 13 maçta Marvin Gakpa fark yarattı. İlk 11'in bankosu olan Fransız sol açık, son 7 maçta attığı 4 golle başarıda pay sahibi oldu. Gakpa, 2-1'lik Kocaeli, 1-0'lık Denizlispor, 3-1'lik G.Birliği galibiyetlerinde ve 1-1'lik Keçiörengücü maçında birer gol attı.

■ ÜMİT YÖNEY