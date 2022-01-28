Manisa FK’dan müthiş yükseliş

SPOR Toto 1. Lig'de Denizlispor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle gözünü Play-Off hattına diken Manisa FK, teknik direktör Turgay Altay yönetiminde yükseliş devrine geçti. Altay, 9. haftada 9 puanla 15. sırada aldığı siyah-beyazlı kulübü, 28 puanla 9. sıraya taşıdı. Manisa FK, Altay yönetiminde çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 9 haftada 11 gol atıp, 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, sonraki 13 maçta 14 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü. 6 basamak birden sıçrayan Manisa temsilcisinin, Play-Off hattıyla arasında 8 puanlık fark bulunuyor.

MARVİN GAKPA RÜZGARI

Manisa FK'da, son 13 maçta Marvin Gakpa fark yarattı. İlk 11'in bankosu olan Fransız sol açık, son 7 maçta attığı 4 golle başarıda pay sahibi oldu. Gakpa, 2-1'lik Kocaeli, 1-0'lık Denizlispor, 3-1'lik G.Birliği galibiyetlerinde ve 1-1'lik Keçiörengücü maçında birer gol attı.

■ ÜMİT YÖNEY