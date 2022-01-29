  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Avustralya Açık’ta finalin adı belli oldu

Avustralya Açık’ta finalin adı belli oldu

29.1.2022

Avustralya Açık’ta finalin adı belli oldu

SEZONUN ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta finalistler belli oldu. Yarı final mücadelesinde İspanyol raket Nadal, 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek grand slamlerde 29. kez finale yükselme başarısını gösterdi. Nadal'ın finaldeki rakibi ise Yunan Stefanos Tisitsipas'ı 3-1 mağlup eden Rus Daniil Medvedev oldu. Medvedev, turnuvada üst üste ikinci, grand slamlerde ise dördüncü kez final biletini aldı. İspanyol raket Rafael Nadal, yarın final karşılaşmasında korttan galibiyetle ayrılması halinde 21 şampiyonlukla rekor kırarak tarihe geçecek.