Filede derbi günü

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkas Spor ve Altekma bugün derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlaycak. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Ligde son 4 maçını kazanan 4. sıradaki Arkas Spor'un 33, 5 haftadır galip gelen 7. basamaktaki Altekma'nın ise 22 puanı bulunuyor. İlk yarıda oynanan derbiyi Arkas Spor 3-0 kazanmıştı. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, maçı kazanacaklarını söyledi. Özden, "İzmir derbisine yakışan bir karşılaşma olsun, kazanan taraf biz olalım" dedi. Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli ise güçlü rakiplerini yenerek seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.