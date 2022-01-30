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Haberler Spor Antalyaspor’da Costa bombası

Antalyaspor’da Costa bombası

30.1.2022

Antalyaspor’da Costa bombası

Geçmiş yıllarda Samuel Eto'o ve Lukas Podolski gibi hamleleri ile dikkat çeken Antalyaspor, yine ses getirecek bir golcüyü daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Kırmızı-beyazlıların İspanyol yıldız Diego Costa ile temas kurduğu öğrenildi. A.Mineiro'dan ayrılan oyuncu ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği iddia edildi.

RAFY AHMED DEVREDE
Yönetim bu transferin gerçekleşmesi halinde İspanyol golcünün kaynağını da büyük ölçüde buldu. Merkezi Almanya'da olan bir spor malzemeleri markasının sahibi olan Rafy Ahmed'in, Costa'nın maaşının büyük bölümünü karşılayacağı öğrenildi. Rafy Ahmed'in önümüzdeki süreçte Antalyaspor'da yönetim kurulunda yer alması bekleniyor.