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Haberler Spor Denizlispor yasak savıyor

Denizlispor yasak savıyor

30.1.2022

Denizlispor yasak savıyor
DENİZLİSPOR'UN başkanı Mehmet Uz, transfer yasağını kaldırmak için borçlu oldukları yerli oyuncularla anlaşma sağladıklarını, yabancı oyuncularla ise görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti. Ligde bulundukları konumdan bir an önce kurtulup, üst sıralara tırmanmak için maddi manevi tüm fedakarlıkları yaptıklarını aktaran Uz, "Üst üste yaşanılan sakatlıklar, korona virüs vakaları ve maçlarımızdaki bariz hakem hataları, puan olarak istediğimiz yerlerde olmamızı engelledi. Son dönemde yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, transfer yasağını kaldırmak için yerli oyuncularla anlaşma sağladık. Şimdi sıra yabancı futbolcularda" dedi.