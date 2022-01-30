Derbi Arkas’ın

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17'nci haftasında oynanan İzmir derbisinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk setini mücadeleye iyi başlayan Arkas Spor kazandı: 20-25. İkinci sette toparlanan ev sahibi Altekma seti 25-23 alarak karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin üçüncü çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Karşılıklı sayıların olduğu seti Arkas Spor 25-22 kazanarak rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu.

ARKAS SERİYE BAĞLADI

Konuk takım dördüncü çeyreğe ise oldukça etkili başladı. Rakibi karşısında art arda sayılar bulan ve farkı açan Arkas Spor, seti 25-17 maçı da 3-1 kazanmayı bildi. Bu sonuçla art arda 5. galibiyetini alan Arkas Spor 36 puana ulaşırken, 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Altekma 22 puanda kaldı.