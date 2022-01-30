Petkim direnemedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Tofaş'a 91-83 mağlup oldu. Kümede kalmaya çalışan İzmir ekibi oynadığı 18. maçında 15. yenilgisini aldı. İlk 5 dakikayı 11-7 üstün geçen Petkimspor, etkili oyunuyla aradaki farkı 9 sayıya (22-13) çıkardığı periyodu 27-20 önde bitirdi. İkinci periyodun başında Emre'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 1 sayıya (30- 29) indiren rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi, son 2,5 dakikaya Armand'ın sayılarıyla 45-38 önde girdi. Petkimspor, soyunma odasına da 45-42 üstün gitti.

SIMMONS VE COOK FARKI

3. periyoda daha iyi başlayan konuk ekip, 24. dakika içinde Berk'in basketiyle 51-49 üstünlük kurdu. Zubcic ve Berk'in sayılarıyla farkı 7 sayıya yükselten (56-49) Tofaş karşısında son bölümde daha etkili olan ev sahibi, periyodu 66-64 üstün tamamladı. Son periyotta Simmons ve Cook'un basketleriyle 69-66 üstünlük kuran Tofaş, 36. dakikada aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 70-80. Petkim maçtan 91-83 yenik ayrıldı.

GALATASARAY AĞIR YARALI: 94-88

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve hesapları yapan Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ne 94-88 yenildi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu G.Saray 30-27 yenik kapattı. Sarı-kırmızılılar devreye de 51-46 mağlup girdi. Üçüncü periyotta da etkili olamayan Galatasaray bu periyotu da 75-67 yenik bitirdi. Oyunun son bölümlerinde de bekleneni veremeyen Galatasaray, salondan 94-88 yenik ayrıldı. Bahçeşehir'de Smith ve Dekker 17'şer sayı üretti. Galatasaray Nef'te ise Trimble 26, Bost 19 sayı ile oynadı.