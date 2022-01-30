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Haberler Spor Petkim direnemedi

Petkim direnemedi

İzmir ekibi uzun süre önde götürdüğü maçta Tofaş’a son 4 dakikada yenildi. ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalmaya çalışan Aliağa Petkimspor, Bursa temsilcisi karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sonunu getiremedi, 18 maçta 15. yenilgisini aldı

30.1.2022

Petkim direnemedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Tofaş'a 91-83 mağlup oldu. Kümede kalmaya çalışan İzmir ekibi oynadığı 18. maçında 15. yenilgisini aldı. İlk 5 dakikayı 11-7 üstün geçen Petkimspor, etkili oyunuyla aradaki farkı 9 sayıya (22-13) çıkardığı periyodu 27-20 önde bitirdi. İkinci periyodun başında Emre'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 1 sayıya (30- 29) indiren rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi, son 2,5 dakikaya Armand'ın sayılarıyla 45-38 önde girdi. Petkimspor, soyunma odasına da 45-42 üstün gitti.

SIMMONS VE COOK FARKI
3. periyoda daha iyi başlayan konuk ekip, 24. dakika içinde Berk'in basketiyle 51-49 üstünlük kurdu. Zubcic ve Berk'in sayılarıyla farkı 7 sayıya yükselten (56-49) Tofaş karşısında son bölümde daha etkili olan ev sahibi, periyodu 66-64 üstün tamamladı. Son periyotta Simmons ve Cook'un basketleriyle 69-66 üstünlük kuran Tofaş, 36. dakikada aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 70-80. Petkim maçtan 91-83 yenik ayrıldı.

GALATASARAY AĞIR YARALI: 94-88
ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve hesapları yapan Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ne 94-88 yenildi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu G.Saray 30-27 yenik kapattı. Sarı-kırmızılılar devreye de 51-46 mağlup girdi. Üçüncü periyotta da etkili olamayan Galatasaray bu periyotu da 75-67 yenik bitirdi. Oyunun son bölümlerinde de bekleneni veremeyen Galatasaray, salondan 94-88 yenik ayrıldı. Bahçeşehir'de Smith ve Dekker 17'şer sayı üretti. Galatasaray Nef'te ise Trimble 26, Bost 19 sayı ile oynadı.