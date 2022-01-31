Anadolu Efes’ten F.Bahçe’ye farklı tarife

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması farklı bir galibiyete sahne oldu. Rahatsızlığı nedeniyle takımın başında olamayan Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, uzun süre üstün götürdüğü maçta Fenerbahçe Beko'yu 91-71 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla 14. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko 4. kez parkeden mağlup ayrıldı. Efes karşısında 35 dakika sahada kalan Fenerbahçeli Henry, 24 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile takımının en skoreri olurken Basketbol Süper Ligi'nde kariyer rekorunu da kırdı.