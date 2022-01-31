Bal-Kes zinciri kıracak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, milli ara sonrasında 5 Şubat'ta oynayacakları Tuzlaspor maçını kazanmayı amaçladıklarını belirtti. Ligde 15 maçtır kazanamayan ve son sıraya demir atan kırmızı-beyazlılar, küme düşme potasıyla olan 15 puanlık farkı kapatacağına inanıyor. En son galibiyetini 20 Eylül 2021'de Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek elde eden Bal-Kes, Tuzlaspor karşısında zinciri kırmanın planlarını yapıyor. Teknik patron Giray Bulak, takımda soğuk havayla birlikte gribe yakalanan oyuncu sayısının da arttığını söyledi.

6 FUTBOLCU DA İYİLEŞTİ

Oltion Bilalli ve Hüseyin Kayabey'in Kovid-19'a yakalanıp iyileşmelerinin ardından 6 oyuncuda da influenza (grip) tespit edildiğini vurgulayan Bulak, "Çok şükür ki oyuncularımızın sağlık durumu iyi, semptomlar ağır seyretmiyor" ifadelerini kullandı. Bulak, kar yağışı nedeniyle geçen haftayı salonda çalışarak geçirdiklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz haftayı bay geçirdik. Fikstürde rakiplerimiz olan takımlar puan kayıpları yaşadı. Bu bizim için avantaj oldu. Rakiplerimizin kaybetmeleri bize 1 maç opsiyon sağladı. Tuzlaspor karşılaşmasına iyi şekilde hazırlanıyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.