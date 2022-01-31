Fethiyespor’dan ikinci yarı acı fren

TFF 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda en yakın takipçisi Esenler Erokspor'a 1-0 yenildikten sonra 20. hafta mücadelesinde evinde İçel İdmanyurdu'na 2-1 mağlup olarak iç sahada ilk puan kaybını yaşayan Fethiyespor, zirvedeki yerini tehlikeye soktu. Taraftarının önündeki 10 maçlık galibiyet serisi sona eren lacivert-beyazlılar, ilk kez üst üste 2 karşılaşma kaybetti. Ligde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgisi bulunan Fethiyespor, 46 puanda kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Fethiyespor'da, stoper Özgür Çelik, Mardin 1969 deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, taraftarlardan özür dilerken, kayıpları telafi edeceklerini söyledi.