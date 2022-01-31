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Haberler Spor Furkanlı Sixers’tan dört dörtlük seri

Furkanlı Sixers’tan dört dörtlük seri

31.1.2022

Furkanlı Sixers’tan dört dörtlük seri

NBA'DE milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers Wells Fargo Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 103-101 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Furkan maçı 5 sayı, 3 top çalma, 1 asist ve 1 ribaund ile tamamladı. Toronto Raptors, üç uzatmaya giden Miami Heat maçını 124-120 kazandı. Doğu Konferansı lideri Heat'in Raptors'ı ağırladığı mücadelede büyük çekişme yaşandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma bölümü 105-105, ikinci uzatma periyodu ise 114-114 biten maçın galibi, misafir ekip Raptors oldu.NBA'nin diğer maçlarında ise, New Orleans Pelican, Boston Celtics'i 107-97, Dallas Mavericks, Indiana Pacers'ı 132-105, Memphis Grizzlies, Washington Wizards'ı 115-95, Golden State Warriors da Brooklyn Net'i 110-106 yenmeyi başardı.