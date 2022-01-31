Furkanlı Sixers’tan dört dörtlük seri

NBA'DE milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers Wells Fargo Center'da karşılaştığı Sacramento Kings'i 103-101 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Furkan maçı 5 sayı, 3 top çalma, 1 asist ve 1 ribaund ile tamamladı. Toronto Raptors, üç uzatmaya giden Miami Heat maçını 124-120 kazandı. Doğu Konferansı lideri Heat'in Raptors'ı ağırladığı mücadelede büyük çekişme yaşandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma bölümü 105-105, ikinci uzatma periyodu ise 114-114 biten maçın galibi, misafir ekip Raptors oldu.NBA'nin diğer maçlarında ise, New Orleans Pelican, Boston Celtics'i 107-97, Dallas Mavericks, Indiana Pacers'ı 132-105, Memphis Grizzlies, Washington Wizards'ı 115-95, Golden State Warriors da Brooklyn Net'i 110-106 yenmeyi başardı.