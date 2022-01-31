Manisa Büyükşehir potada zirveye çıktı

TBL'DE son 10 maçından 9'unu kazanan Manisa BŞB, 17. haftada Ege derbisinde Fethiye Belediyespor engelini 83-66'lık skorla aştı, liderlik koltuğuna yükseldi. Maça etkili başlayan yeşil-beyazlılar, ilk periyodu 25-17 önde geçti. 2. çeyreğe de iyi başlayan Manisa farkı açsa da kaçırdığı atışlarla rakibine yakalandı. Devreye 39-36 galip giren Manisa, 3. periyotta farkı açtı. Son bölüme 61-46 önde giren Manisa, son çeyrekte hata yapmadı, 83-66 galip ayrıldı. Bu arada Bornova Belediye Karşıyaka ise Akran Gemlik'e deplasmanda 86-79 yenildi.