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Haberler Spor Manisa Büyükşehir potada zirveye çıktı

Manisa Büyükşehir potada zirveye çıktı

31.1.2022

Manisa Büyükşehir potada zirveye çıktı

TBL'DE son 10 maçından 9'unu kazanan Manisa BŞB, 17. haftada Ege derbisinde Fethiye Belediyespor engelini 83-66'lık skorla aştı, liderlik koltuğuna yükseldi. Maça etkili başlayan yeşil-beyazlılar, ilk periyodu 25-17 önde geçti. 2. çeyreğe de iyi başlayan Manisa farkı açsa da kaçırdığı atışlarla rakibine yakalandı. Devreye 39-36 galip giren Manisa, 3. periyotta farkı açtı. Son bölüme 61-46 önde giren Manisa, son çeyrekte hata yapmadı, 83-66 galip ayrıldı. Bu arada Bornova Belediye Karşıyaka ise Akran Gemlik'e deplasmanda 86-79 yenildi.