Manisa FK’nın gözü rövanşta

SPOR Toto 1. Lig'de Denizlispor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle alt sıralardan uzaklaşan ve gözünü Play-Off hattına çeviren Manisa Futbol Kulübü, milli ara sonrasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı BŞB Erzurumspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İlk devrede Akhisar Spor Toto Stadyumu'nda rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Erzurumspor BŞB'yi mağlup ederek hem zirveye bir adım daha yaklaşmak hem de rakibinden rövanşı almayı planlıyor. Teknik direktör Turgay Altay, antrenmanlarda işi sıkı tutarken, Erzurum BŞB'nin artılarını ve eksilerini oyuncularına ezberletiyor. Teknik patron Altay, "Kazanmak için gideceğiz. Bunun için sahada ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Dever Orgill'in sakatlığının sürdüğü siyah-beyazlılarda, yeni transfer Bosna Hersek doğumlu Sırp golcü Ognjen Ozegovic'in lisansının çıktığı ve forma giyeceği açıklandı.

ÜMİT YÖNEY