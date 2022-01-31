Merkezefendi yine kahretti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Semt77 Yalovaspor'a deplasmanda 82-76 yenildi. Yalovaspor galibiyet sayısını 6'ya çıkardı, Denizli ekibi ise 3 galibiyette kaldı. Maçın genelini önde oynayan ve farkı 14 sayıya kadar çıkaran Yalovaspor, son periyodda geri düştü ancak kritik dakikalarda daha az hata yaptı. Merkezefendi dış atışlardan sonuç alamazken, Yalovaspor 12'si iki uzunundan gelen sayılarla 7. dakikada 14-6 öne geçti. Merkezefendi periyot biterken farkı 3 sayıya (16-13) çekti. Merkezefendi ikinci çeyreğe 4-0'la başladı ancak devreye 41-32 geriye girmekten kaçamadı. Yalovaspor üçüncü çeyreğin 5. dakikasında 14 farkı (54-40) gördü. Direncini kaybetmeyen Merkezefendi, Lukas ile bir buçuk dakika kala farkı 6 sayıya (59-53) çekti. Yalovaspor son periyoda 61-55 önde girdi. Merkezefendi son çeyreğe çok iyi başladı ve 4. dakikada skoru 68-65 lehine çevirse de Yalovaspor maçı 82-76 kazandı.