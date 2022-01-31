Muhteşem Nadal

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık Tek Erkekler Finali'nde Rafael Nadal, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Rod Laver Arena'da oynanan final mücadelesinde, turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkan son ABD Açık şampiyonu 2 numaralı seribaşı Medvedev ile 21. grand slam şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmak isteyen 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal karşı karşıya geldi. 5 saat 28 dakika süren mücadele sonunda Rafael Nadal, 25 yaşındaki Rus rakibi Medvedev'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Nadal, bu mücadelenin ardından 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu da kazanmış oldu. İspanyol raket; 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setler sonrasında zafere ulaşmayı başardı.

AVUSTRALYA'DA REKOR KIRDI

İspanyol tenisçi, bu zaferle birlikte en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçi unvanının da sahibi oldu. Avustralya Açık'ta 21'inci Grand Slam zaferine ulaşan Nadal, 20'şer şampiyonluğu bulunan Roger Federer ile Novak Djokovic'i geride bırakarak en çok zafere ulaşan erkek tenisçi oldu. Fransa Açık'ta 13 şampiyonluğu bulunan Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta ise 2'şer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.