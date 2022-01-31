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Haberler Spor Soma’nın yüzü Melih ile güldü

Soma’nın yüzü Melih ile güldü

31.1.2022

Soma’nın yüzü Melih ile güldü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp Play-Off umutlarını artıran Somaspor, evinde Diyarbekirspor'u son dakika golüyle yendi: 2-1. Manisa temsilcisi son 4 maçını da kazandı. 29'da kazanılan penaltıyı ev sahibi ekipte Melih gol yaptı: 1-0. 36'da Cihan sert vurdu, top kaleci Muharrem Tunay'ın müdahalesine rağmen filelerle kucaklaştı: 1-1. 90+5. dakikada Oğuzhan'ın pasında Yılmaz topla buluştu, sürdüğü topla ceza sahası içine girdi. Pasında Melih, kaleci Salih ve defanstan önce dokundu ve skoru belirledi: 2-1.