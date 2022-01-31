Turan Özgür Attila kupası Altınordu’nun

Ankara'da yaşanan doğalgaz faciasında hayatını yitiren Turan Özgür Attila ve 6 üniversiteli arkadaşının anısına bu yıl 6.'sı düzenlenen Turan Özgür Attila Dostluk Turnuvası Yeşilyurt Stadı'nda yapıldı. İzmirspor tarafından organize edilen Altay, Altınordu, Bucaspor, Göztepe, İzmirspor ve Karşıyaka U12 takımlarının katıldığı turnuvada bir ilk yaşandı ve dostluk adına kupa ve madalyalar önceden verildi. Turnuvada Göztepe, Buca ve Altınordu A Grubu'nda, İzmirspor, Altay ve Karşıyaka B Grubu'nda yer aldı. A Grubu'nda oynanan maçlar sonucunda ilk iki sırayı alan Göztepe ve Altınordu yarı finale yükseldi. B Grubu'nda da Karşıyaka ve Altay yarı finalist oldu. Yarı finalde Göztepe Altay'ı, Altınordu da Karşıyaka'yı yenerek finalist oldu. Final maçını kazanan Altınordu kupayı bir kez daha müzesine götürdü.