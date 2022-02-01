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Arkas adım adım hedefe

Axa Sigorta Efeler Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren İzmir ekibi oynadığı son 5 maçı da kazandı. Mavi-beyazlılar 49 gündür yenilmiyor

1.2.2022

Arkas adım adım hedefe

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren 3. sıradaki Arkasspor, adım adım hedefe ulaşmaya çalışıyor. 13 Aralık 2021'de deplasmanda Halkbank'a 3-2 yenildikten sonra oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi rakiplerine geçit vermiyor. Cizre Belediyespor'u evinde oynadığı karşılaşmada 3-0 yenerek seri başlatan mavi-beyazlılar 49 gündür de yenilgi yüzü görmüyor. Arkas, Cizre Belediyespor'un ardından yine iç sahada bu kez Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2'lik skorla geçti.

ARTIK BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Arkasspor, deplasmanda Tokat Plevne'yi 3-0 yenerek üst üste üçüncü maçını kazandı. Bu kez düşme hattında bulunan rakibi Bingöl Solhanspor'u İzmir'de konuk eden İzmir temsilcisi, rakibini 3-1 dize getirerek yoluna yara almadan devam etti. Son olarak İzmir derbisinde Altekma ile karşılaşan Arkas, bu maçı da 3-1 kazanarak 5'te 5 yaptı. Arkas, 5 Şubat Cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek.