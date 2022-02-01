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Haberler Spor Galatasaray Nef’te virüs şoku yaşanıyor

Galatasaray Nef’te virüs şoku yaşanıyor

1.2.2022

Galatasaray Nef’te virüs şoku yaşanıyor
GALATASARAY Kulübü, erkek basketbol takımında 8 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi. Açıklamada, erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı. Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanması gereken MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.