Mahmoud Trezeguet Medipol Başakşehir’de

SÜPER Lig ekibi Medipol Başakşehir'in, Mısırlı yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet ile anlaştığı açıklandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet'nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak" dedi. İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa formasıyla üçüncü sezonunu geçiren 27 yaşındaki futbolcu, bu kulüpte oynadığı toplam 64 karşılaşmada 9 gol kaydetti, 4 asist yaptı. Kasımpaşa ile gösterdiği performansla Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasını yalnızca 11 dakika giyebildi. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Mısırlı oyuncunun ismi zaman zaman diğer Süper Lig kulüpleriyle de anılıyordu.

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