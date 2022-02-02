Çeşme Marina Kış Trofesi başladı

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina Kış Trofesi'nin ilk yarış ayağı Çeşme Marina'da gerçekleşti. Yarışa 41 tekne katıldı. Toplam 6 yarış ayağından oluşan EAYK Çeşme Marina Kış Trofesi'nin ilk yarışları 29-30 Ocak tarihlerinde 6 Destek, 35 IRC sınıfı olmak üzere toplam 41 teknenin katılımıyla başladı. Trofenin ilk günü, kayıtlar ve brifing ardından, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı'nın start vermesi ile başladı. Uzun zamandır tam anlamıyla yarışamayan ekipler, hava şartlarına rağmen Coğrafi-2 ve A2 rotalarında 2 yarış yaparak günü tamamladı.

ÖDÜL TÖRENİ 19-20 ŞUBAT'TA

İkinci gün tek yarış yapmak üzere Çeşme Marina'dan ayrılıp start hattında buluşan ekipler, hakemlerin tüm sınıflar için yaptığı rota değişikliği kararı ile Coğrafi-2 rotasını tamamlayarak dönüşlerini gerçekleştirdi. IRC-A0 sınıfında Arkas Comet-A, IRCA1 sınıfında Team Linea Rossa, IRC-A2 sınıfında Zamazingo, IRC-A3 sınıfında Yediçeriler, IRC-B1 sınıfında Perle White, IRC-B2 sınıfında Olimpos-Ankara Yelken Kulübü ve Destek Sınıfında Duygu 7 teknesi birinci oldu. Ödül töreni, trofenin 2. ayağı olan 19-20 Şubat'ta gerçekleşecek.