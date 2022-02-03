İZVAK’tan destek turu

ALİ Erten başkanlığındaki İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), kent yöneticilerine ziyaretlerini sürdürüyor. İZVAK yönetimi bu kez İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti. Özgener'in her zaman İZVAK oluşumunun ve İzmir kulüplerinin yanında olduğunu belirten başkan Ali Erten, "Aynı zamanda bir spor adamı olan, sporun içinden gelen Mahmut Özgener, fikirleri, bilgi ve birikimleriyle kulüplerimize ve bize desteğini her zaman hissettirdi. Her zaman da yanımızda oldu. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüz. Kendisini kulüplerimiz için bir şans olarak görüyoruz ve çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DOSTLUK VE DAYANIŞMA ÇOK ÖNEMLİ

KULÜPLERİN kendi aralarındaki dostluk ve dayanışma zincirine şehrin lider kurum ve kuruluşlarını entegre etmek için yapılan çalışmaların önemine vurgu yapan başkan Erten ve yönetimi, ardından İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi de ziyaret etti.