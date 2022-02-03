Kızılcabölükspor Ordu’yu geçemedi

3. Lig 2. Grup'ta son 10 maçını kaybetmeyen Kızılcabölükspor, 52 Orduspor'a diş geçiremedi: 0-0. 28. dakikada sağdan Adem'in arka direğe ortasında bomboş pozisyondaki Furkan Şamil kafayı vurdu, kaleci Berat çizgi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti. 55'te sol kanattan Mehmet Akif'in kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte savunmaya çarptı ve direkten oyun alanına döndü. 62'de İdris'in sert şutunu kaleci Berat güçlükle savuşturdu. 70'te Furkan Şamil'in ortasında İdris kafayı vurdu, top yandan auta gitti maç 0-0 bitti.

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