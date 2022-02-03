Kuşadasıspor’a Çarşamba çelmesi

3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor, evinde düşme hattındaki Çarşambaspor'a 2-1 mağlup oldu, galibiyet özlemi 4 maça çıktı. 4. dakikada ceza sahası içinde Doğan'ın yaptığı geri pası kaleci Bartu bekletmeden vurdu, top Muhammed Öztürk'ün önünde kaldı. Muhammed düzgün vuruşla fileleri gördü: 0-1. 19'da Yiğit Gökoğlan'ın sağdan ortasını kontrol eden Mustafa Demirel dengeyi sağladı: 1-1. 38'de kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Fırtına jeneriklik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu, Ada yıkıldı: 1-2.

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