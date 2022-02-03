Manisa FK’da Diallo kayıp

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle nefes alan Manisa FK'da, Demba Diallo yedek kulübesine mahkum kaldı. Bu sezon ilk kez ilk 11'de çıktığı Altınordu maçında attığı golle 1-0'lık zaferin mimarı olan Malili hücum oyuncusu, Balıkesirspor, Kocaelispor, Bursaspor ve Keçiörengücü maçlarında banko oynadıktan sonra formayı kaptırdı. Teknik direktör Turgay Altay'ın gözünden düşen 22 yaşındaki oyuncu, Tuzlaspor, İstanbulspor, Denizlispor ve Gençlerbirliği maçlarında yedek kulübesine mahkum kaldı, sonradan oyuna girebildi. Kupada 1, ligde 15 toplam 16 maçta 739 dakika forma şansı bulan Diallo, formayı kapmak için idmanlarda çok çalışıyor.

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