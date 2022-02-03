Örengücü’nün hepsi yerli

S iz bakmayın İzmir'den 43 kilometre uzakta olduğuna. Son nüfus sayımına göre 3 bin 595 kişinin yaşadığı mahallede 1831 erkek, 1764 kadın var. Burası tam bir futbol mahallesi. Nereden mi bahsediyoruz, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nden. Futbol sevdalısı olan ve kulübün ismini mahalleden alan Örengücü Başkanı Mehmet Şençakır, İzmir 1. Amatör Küme'de mücadele edecek erkek takımın ardından şimdi de kadın futbol takımını kurdu. Ama bir farkla. Erkek ve kadın sporcuların hepsi Ören'den hepsi de öğrenci. Yani dışarıdan gelen sporcu yok.

BİZDE CİNSİYET AYRIMI OLMAZ

Başkan Şençakır Ören'e yerleşen Pro lisanslı teknik direktör Nuri Adıgüzel'i de takımın başına getirdi. Yeni yapılan sahada aynı anda hem erkek hem de kadın futbol takımı çalışıyor. Dertleri, tasaları bir. Cinsiyet ayrımı yapmadıklarını, insana insan olarak baktıkları için kadın futbol takımını da kurduklarını belirten başkan Mehmet Şençakır, "Mahallemizde büyük bir futbol aşkı var. Spor hayat demektir. Onları kötü alışkanlıktan kurtarıyoruz. Biz onların hayatlarına dokunarak farklılık oluşturmak istiyoruz" dedi.

YARDIMCISI SEVTAT TEKYE

Başkan Mehmet Şençakır, Nuri Adıgüzel'in sahadaki en büyük yardımcısının kadın futbol takımı sorumlusu Sevtat Tekye olduğunu söyledi.

BİR KOLTUKTA İKİ KARPUZ

DAHA önce Altay, Bucaspor, Konyaspor, Menemenspor, Balıkesirspor ve Siirt Jetpa'da görev yapan Nuri Adıgüzel, hem kadın hem de erkek takımını çalıştırıyor. Bir koltukta 2 karpuz taşıyan tecrübeli teknik adam, "En büyük hedefim UEFA standartlarında oyuncu yetiştirmek. Yetenekli gençleri vitrine çıkararak onların profesyonel takımlarda oynamasını istiyorum. Benim uluslararası lisansım var ama önemli olan komplekslerden arınmak. Çünkü profesyonel oyuncuyu yönetmek çok kolay, onlar da alacağını zaten almıştır. Ama bu çocuklara eğitim gerekli. Ben kendimi gençlere adadım" şeklinde konuştu.

BERKE ÖZBAY