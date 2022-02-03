Petkimspor tepetaklak

ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta ertele maçında İzmir temsilcisi deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e 21 sayı farkla mağlup oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan ekip, konuk Aliağa Petkim oldu. Ancak son anlarda toparlanan ev sahibi ekibin sayılarıyla ilk periyot 21-21 eşitlikle geçildi. İkinci çeyrekte üstünülğü eline alan siyahbeyazlılar, devreyi 49-36 önde kapattı. İkinci yarıda rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Beşiktaş son bölüme 73-54 önde gitti. Son çeyreğe yayın gerisinden bulduğu isabetle başlayan Beşiktaş Icrypex, Aliağa Petkimspor'u 94-73 mağlup etti. İzmir temsilcisi, 18. karşılaşmasında 15. mağlubiyetini alarak düşme hattında kaldı.

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