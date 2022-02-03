Galatasaray ve A Milli Futbol Takımın'ın eski oyuncusu, teknik direktör Ümit Karan, Türkiye'nin yabancı transfer çöplüğüne döndüğünü söyledi. Gelecek sene uygulanacak yeni yabancı kuralına değinen Karan, "Biz oynarken bu kadar yabancı yoktu. Bence yabancı kuralı yanlış. Futbolda yabancı, Türk, Rus, Amerikalı olmaz. Futbolda iyi ya da kötü futbolcu vardır. Ama Türkiye'ye yabancıların gereksiz gelmelerinden dolayı biz bu kuralı getiriyoruz. Çünkü bu yabancıların çoğu boş transfer. Boş transfer olduğu için kulüplerin çoğu zararda. O zaman bir kısıtlama gelmesi lazım. Bizim zamanımızda Hagi, Alex gibi isimler vardı. Şimdi Türkiye'ye baktığın zaman böyle bir isim yok. Şu an Türkiye transfer çöplüğü olmuş. Her oyuncu istediği gibi gelebiliyor. Olmaz ki, burası Dubai, Katar değil. Futbola katkı sağlayacak oyuncular getirmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

ESKİ KAFALI OLMAMALIYIZ

PRO Lisans kursunun devam ettiğini aktaran Ümit Karan, "Biraz yenilenmek ve eski kafayla antrenörlük yapmamak lazım. Kuşaklar arasında çok fark var. Yeni Z kuşağı çok farklı davranıyor. Bakıyorsunuz sahalarda hakemlere bile cevap veriyorlar. Oyunculara biraz daha dost, arkadaş gibi sıcak davranmak lazım. Artık futbolu sadece sahada değil, saha dışında mental olarak oynamak lazım" dedi.