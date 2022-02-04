Bodrum’dan kış turizmi hamlesi

Bodrum kış futbol turizmi hamlelerini sürdürüyor. Karadağ'ın köklü kulüplerinden OFK Petrovac kamp için Bodrum'a geldi. 15 gün boyunca kamp yapan takım havalimanında çiçeklerle karşılandı. Öte yandan, kente 30 yıl sonra profesyonel bir futyapan bol kulübünün kamp için geldiği öğrenildi. Kafile Bodrum-Milas havalimanında otel ve Bodrum Belediyesi yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. 15 gün boyunca ilçede kamp yapacak 40 kişilik kafile idmanlarını Göltürkbükü ve Bodrum'un çeşitli tesislerinde gerçekleştirecek. İş insanı Bülent çe- Kaya tarafından yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez Bodrum'a getirilen profesyonel takımın Bodrum'un kış turizmine katkı sağlaması amaçlandı

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