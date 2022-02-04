Gelmeden formaları satışa çıktı

Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren lider Yeşil Çivril Belediyespor, Trabzonspor'da yıldızı parlayan Yattara'nın transferi ile büyük yankı uyandırırken, Gineli karşılaşmaya çıkmadan formaları satışa sunuldu. İki farklı renkte bastırılan Yattara'nın forma numarası ise Trabzonspor'da giydiği 61 oldu. 41 yaşındaki İbrahima Yattara, 5 yıl sonra futbola geri dönerken, oynayacağı ilk maçın heyecanı şimdiden Çivrillileri sardı.

GALİBİYETE 350 TL ALACAK

Yattara'nın 'Amatör futbola destek' projesi kapsamında herhangi bir ücret almadan maçlara çıkacağı belirtilirken, galibiyet halinde diğer futbolculara verildiği gibi 350 TL hak edişi olacağı ifade edildi. Kulüp başkanı Yasin GökTaş, tanesi 200 TL'den satışa çıkan formalara rağbetin fazla olduğu ve Çivril'deki mağazalarda satışa sunulduğunu açıkladı. Yurt dışından da forma isteyen Çivrilliler de olduğunu belirten Göktaş, "Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Yattara'nın tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisinin de vereceği katkıyla bu yıl 3. Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP