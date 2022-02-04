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Haberler Spor Manisa FK yine üçte üç peşinde

Manisa FK yine üçte üç peşinde

4.2.2022

Manisa FK yine üçte üç peşinde

Spor Toto 1. Lig'e verilen ara sonrası zirve adaylarından Erzurumspor BŞB'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, bu sezon ikinci kez 3'te 3 yapmak için kenetlendi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de sezonun ilk 3 maçında İstanbulspor (D), Altaş Denizlispor ve Gençlerbirliği'ni (D) yenerek müthiş bir başlangıca imza atan siyah-beyazlılar, aynı seriyi tekrarlamak için galibiyete kilitlendi.

TURGAY ALTAY UMUT DOLU
Ligde son 2 maçında yine Denizlispor (D) ve Gençlerbirliği'ni dize getiren Manisa ekibinde teknik direktör Turgay Altay, arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Son 9 maçımızda sadece 1 yenilgi aldık. Üst üste gelen galibiyetlerle ise alt sıralardan uzaklaşıp, Play-Off potasına yaklaştık. Erzurumspor iyi bir takım ancak biz de çıkıştayız. Tek hedefimiz iyi bir sonuçla evimize dönmek ve serimizi sürdürmek" diye konuştu.