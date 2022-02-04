Petkimspor paraşütsüz

ING Basketbol Süper Lig ekibi Aliağa Petkimspor, sıkıntılı günler geçiriyor. Geçen sezon son anda kümede kalan İzmir temsilcisi, bu sezon da aynı sancıyı yaşıyor. Ligde oynadığı 19 karşılaşmada 16 yenilgi, 3 galibiyet elde eden ve ligin dibine demir atan Petkim, son 6 maçta da 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe'yi 95-90 dize getiren İzmir temsilcisi ardından Galatasaray Nef, Tofaş ve Beşiktaş'a yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Geçen Aralık ayının son gününde antrenör Can Sevim ile yollarını ayıran, yerine de Burak Gönen'i getiren Aliağa, beklediği çıkışı da bir türlü yapamadı. Gönen ile 5 maça çıkan Petkim, bu süreçte 1 galibiyet aldı. Sezona kötü başlayan ilk 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Petkim, geride kalan 19 maçta F.Bahçe'nin dışında Türk Telekomspor ve Semt77 Yalovaspor'u yendi. İzmir ekibi pazar günü deplasmanda Türk Telekom ile oynayacak. ■ BERKE ÖZBAY