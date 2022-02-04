Şampiyon Altınordu

YUNUSEMRE Belediyespor tarafından çocukların yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla organize edilen Yunusemre Cup Futbol Turnuvası şölen havasında geçti. Yunusemre Belediyesi Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın ilk gününde oynanan U10 (2012) yaş grubu müsabakalarında kupalar sahiplerini buldu. 8 takımın katılımıyla oldukça heyecanlı geçen grup eleme, yarı final, üçüncülük ve final maçlarının ardından Altınordu birinci olurken, Manisa Futbol Kulübü ikinci, Salihli Ankaspor üçüncü oldu. Turnuvada birinci olan Altınordu'ya şampiyonluk kupasını Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, ikinci olan Manisa Futbol Kulübü'ne ise kupasını Yunusemre Belediyespor Sportif Direktörü Sedat Öngider takdim etti. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, tüm katılımcı takımlara teşekkür etti. Yunusemre Cup'ta heyecan bugün U-9 (2013) yaş grubu müsabakaları ile devam edecek.

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