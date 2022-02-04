Soma atakta

2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off’a göz diken siyah-beyazlılar Eray Pazar ve Orkun Ahmet Dedeoğlu ile forveti güçlendirdi

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanan Somaspor, dış transferde iki forvetle el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki santrfor Eray Pazar'la sözleşme imzalarken, Manisa ekibinin Trabzonspor altyapısından 19 yaşındaki forvet Orkun Ahmet Dedeoğlu'nu kiralamak üzere olduğu belirtildi. Geçen sezon Artvin Hopaspor formasıyla 3. Lig'de 12 gol atan Eray, bu sezon Erokspor'da 11 maçta 2 gol kaydetti. Esenler Erokspor'da futbola başlayan, Artvin Hopaspor'da oynayan Eray, 99 maçta 29 gol atmayı başardı. 1461 Trabzon altyapısında futbola başlayan, Trabzonspor U-19 takımına transfer olan Orkun ise U-19 Ligi'nde 12 maçta 5 gol kaydetti. ■ SERVET SARUN