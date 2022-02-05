Dev anlaşma

Türkiye'nin köklü bisiklet üreticilerinden olan Bisan ile Japon bisiklet parça üreticisi Shimano, Spor Toto Cycling Team'e bisiklet ve parça tedarikçisi oldu. Bisan İzmir fabrikasında düzenlenen törende, Spor Toto Cycling Team sporcularına yeni bisikletleri ve ekipmanları teslim edilirken törene katılan Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklette kulüp-firma işbirliklerinin büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Bisan ve Shimano'nun kulübe verdiği sponsorluk desteğine federasyonun da garantör olduğuna işaret eden Müftüoğlu, "Çok geniş çaplı bir maliyet olduğu ve kulüplerin de bu malzemelere ihtiyaçları olduğu için çok önemli bir sponsorluk. Gelecekte bunları çoğaltmak istiyoruz. Bugün Bisan'dayız ama ülkemizde çok güzel gelişmiş fabrikalar var." diye konuştu.

İLK YARIŞ 10-13 ŞUBAT'TA

Ankara merkezli takım, üç yıl boyunca, Bisan Mithra Disk kadro, Shimano Dura- Ace R9200 grupset, Dura-Ace C50 jant seti, S-Phyre yol bisikleti ayakkabıları, gözlük, Lazer kask ve Vittoria lastikler gibi üst düzey ürünlerle yarışlarda sahne alacak. Bu sayede dünyanın en iyi bisiklet takımlarıyla aynı teknolojiyi kullanacak olan ekibin aldığı bu destekle sponsorluk kapsamı 2 milyon TL'yi aşmış oluyor. Spor Toto Spor Kulübü çatısı altında 2020'de kurulan ve üçüncü sezonuna başlayan kıta takımı Spor Toto Cycling Team yeni bisiklet ve ekipmanlarıyla ilk yarışına 10-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 4 etaplık Tour of Antalya'da çıkacak. Takımın bu sezonki asıl hedefi ise 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu olacak.

YENİ ASIR'I ZİYARET ETTİLER

BİSİKLET Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Shimano Türkiye Genel Müdürü ve aynı zamanda Bisiklet Federasyonu As Başkanı ve BİSED Genel Başkanı Metin Cengiz ve Avukat Ali Onar Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i de ziyaret etti. Dev sponsorluk anlaşması ile ilgili bilgiler veren federasyon başkanı Emin Müftüoğlu, hedeflerinden ve yeni projelerinden de bahsetti.